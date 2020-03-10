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اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 10-3-2020

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:32 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
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علياء فوزى
تباينت أسعار صرف الريال السعودى امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 فى عدد من البنوك العاملة فى مصر،حيث سجل ارتفاعا فى نحو 5 بنوك:

وارتفع سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.18 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودى ارتفاعا فى بنوك (عودة و المصرى الخليجى )4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

و ارتفع فى بنك مصر ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع .

و ارتفع سعر الريال فى مصرف ابوظبى الاسلامى ليسجل 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

و استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنوك (مصر ايران للتنمية ، الشركة المصرفية العربية الدولية، المصرف المتحد ، كريدى اجريكول) عند 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

و استقر فى بنك العربى الافريقى عند 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

و استقر الريال السعودى فى بنك الاهلى المصرى اليونانى بمصر عند 4.14 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

و استقر فى البنك الاهلى عند 4.13 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع. 
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