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توك شو

شاهد.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي ترامب بفيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:17 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير أن البيت الأبيض أعلن، فى وقت متأخر من يوم الأثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخضع لفحص فيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من قربه الوثيق من عدد من أعضاء الكونجرس الذين يخضعون حاليا للحجر الصحى.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم الثلاثاء نبأ صادم توصل إليه العلماء فيما يخص فترة حضانة فيروس كورونا وفق دراسة جديدة أجرتها كلية "جونز هوبكنز بلومبرج" للصحة العامة.

ووصل العلماء أخيرًا لمعرفة متوسط فترة حضانة فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 وهي 5 أيام على غرار السارس.

وحذر العلماء من أنه ليس بالضرورة ظهور أعراض كورونا خلال فترة الحضانة.
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