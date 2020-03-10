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أخبار العالم

تعليق خدمات أكبر مستشفى بقبرص بعد إصابة طبيب بفيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قررت السلطات القبرصية تعليق خدمات أكبر منشأة طبية على الجزيرة بعد اكتشاف إصابة طبيب يعمل بقسم جراحة القلب فيها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأعلنت وزارة الصحة القبرصية - في بيان أوردته صحيفة (سيبراس ميل) القبرصية، اليوم الثلاثاء - أنه تقرر تعليق استقبال المرضى ووقف العمل بالعيادات الخارجية والجراحات والزيارات بمستشفى (نيقوسيا) العام لمدة 48 ساعة.
يشار إلى أن الطبيب البالغ من العمر 64 عاما أصيب بفيروس كورونا خلال زيارته لبريطانيا، وعالج مريضا في الليلة التي عاد فيها إلى قبرص في 3 مارس.. حيث لم تكن تظهر عليه أي أعراض، ولم يخضع لاختبار الكشف عن الفيروس حتى 8 مارس.
والطبيب هو واحد من أول حالتي إصابة بالفيروس تم تأكيدهما في قبرص أمس، والحالة الأخرى لرجل من مدينة (ليماسول) يبلغ من العمر 25 عاما وعاد مؤخرا من شمال إيطاليا.
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