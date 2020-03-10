إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 291 حالة وفاة





وأ علنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 6566 حالة، بعد تشخيص 743 إصابة جديدة.





كما أكدت الوزارة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس قفز إلى 194 بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بسبب الوباء، وهو أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة في إيران منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى بالمرض في 19 شباط/فبراير.





من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن 2440 شخصا تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا في البلاد.





ونصح جهانبور المواطنين بتجنب التجمعات الكبيرة والبقاء في المنزل

جاء ذلك فى خبر عاجل، منذ قليل، على فضائية " اكسترا نيوز".