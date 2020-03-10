الأعلى للثقافة يعلن شروط وجوائز التأليف المسرحي

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، تعلن إدارة المسابقات بالمجلس برئاسة الأستاذة ماجدة الرفاعي عن مسابقة "التأليف المسرحي"، وتبلغ قيمة الجوائز 25000 خمس وعشرين ألف جنية للجائزة الأولى، و15000 خمسة عشر ألف جنية للجائزة الثانية، و10000 عشرة ألاف جنية للجائزة الثالثة.





أما عن شروط المسابقة فهى كالتالي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يقدم المتسابق بعدد أربع نسخ من النص المسرحي مكتوبة على الكومبيوتر.

3- لا يتم استرداد الديوان بعد فحصه.

4- ألا يتقدم المتسابق بالنص المسرحي لمسابقة أخري حتى يتم الإعلان عن النتيجة وألا يكون قد فاز بنفس الديوان في أى مسابقة أخري.

5- على المتقدم التوجة لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء إستمارة المسابقة وتسليم: (السيرة الذاتية مختصرة ومطبوعة، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، خطاب بنكي برقم الحساب)، أو إرسالها على العنوان: (1 ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة).