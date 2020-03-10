القوى العاملة: تسليم 76 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات "أمان"، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة" لها.





وكلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد السيد السنجابى، بتسليم 76 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرًا لما تمثله هـذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع وبالتالي من الاقتصاد القومي.





وأوضح الوزير، أن الوزارة أولت اهتماما بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.





وقام "السنجابى"، بتوضيح بنود اللائحة الجديدة رقم ١٦٢ لسنة٢٠١٩ للعاملين المسجلين بالإدارة وتعريفهم بالمنح التي تصرف سنويا لهذه الفئة، وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية ومزايا شهادات الأمان للعمال.





حضر تسليم شهادات "أمان"، محمد أشرف كريم الدين وكيل المديرية، ونجاح شرعان مدير إدارة العمالة غير المنتظمة وفريق العمل بالإدارة.