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الكتابة تلح عليكم طوال الوقت.. أسرار موهبة شعرية مع السفيرة عزيزة.. شاهد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:07 ص
أمير نسيم الكاتب
أمير نسيم الكاتب والشاعر
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ريهام فيكتور
قال أمير نسيم الكاتب والشاعر إنه خريج كلية حقوق ومارس المهنة فترة ولم يتفق مع طبيعة المحاماة ، لافتا إلى أنه مارس أكثر من مهنة مختلفة ولكن موهبة الكتابة طوال الوقت كان تلح عليه.

وأضاف  أمير نسيم من خلال حوارة ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع على فضائية " دي إم سي " أنه كان يكتب العديد من دواوين الشعر والقصص القصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الكاتب والشاعر الى ان تعليقات الناس دائما كانت مشجعة ، فالكتابة فن حساس يدل على تدفق المشاعر ، لافتا الى انه  بدأ ان يطور الكتابة بالقراءة الكثيرة فى المجالات المختلفة.

وتابع أنه درس السيناريو على يد الدكتور كريم بهاء بمعهد السينما ، مؤكدا ان السيناريو عبارة عن حياة  سواء كتابة قصة أو عن شخصية معينة أو تفاصيل إنسانية الكتابة في حد ذاتها ممتعة عن الناس ع المشاعر او قصص.
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