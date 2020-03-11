الكتابة تلح عليكم طوال الوقت.. أسرار موهبة شعرية مع السفيرة عزيزة.. شاهد

قال أمير نسيم الكاتب والشاعر إنه خريج كلية حقوق ومارس المهنة فترة ولم يتفق مع طبيعة المحاماة ، لافتا إلى أنه مارس أكثر من مهنة مختلفة ولكن موهبة الكتابة طوال الوقت كان تلح عليه.





وأضاف أمير نسيم من خلال حوارة ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع على فضائية " دي إم سي " أ نه كان يكتب العديد من دواوين الشعر والقصص القصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأشار الكاتب والشاعر الى ان تعليقات الناس دائما كانت مشجعة ، فالكتابة فن حساس يدل على تدفق المشاعر ، لافتا الى انه بدأ ان يطور الكتابة بالقراءة الكثيرة فى المجالات المختلفة.



