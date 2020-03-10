ترامب يواجه خطر الإصابة بـ كورونا مع اقتراب الانتخابات

يصر البيت الأبيض على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يحتاج للخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد، على الرغم من قربه الوثيق من عدد من أعضاء الكونجرس الذين وضعوا بالحجر الصحى، بعد مصافحة مصابين بالفيروس.





ووفقًا لصحيفة "سي إن إن" الأمريكية، أعلن دوج كولينز النائب عن ولاية جورجيا، والذي صافح ترامب يوم الجمعة، ومات جايتز، عن فلوريدا، الذي كان على متن طائرة ترامب الرئاسية واستقل سيارته، أمس الإثنين، أنهما قررا البقاء في المنزل في مقاطعتيهما بعد إبلاغهما بأنهما كانا على اتصال مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، والذي نقل في وقت لاحق إلى المستشفى بسبب الإصابة بـ كورونا ، أي أن هذا الفيروس طال أعضاء دائرة الرئيس السياسية، وليس من المستبعد أن يصيبه هو الآخر.









وأوضحت الصحيفة، أن كل المؤشرات تعكس أن ترامب أصبح في خطر ومعرض بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا، ليس فقط من دائرته السياسية ولكن أيضا مع اقتراب الانتخابات 2020 و لقاءاته الجماهيرية بالعامة.





يأتي ذلك وسط تقارير سابقة أفادت بأن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 73 عامًا، يعاني من ألم في الصدر، لكن طبيبه نفى ذلك.





وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخضع للفحوصات المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنه لم يخالط أي مرضى تم تأكيد إصابتهم بالفيروس لفترة طويلة ولم تظهر عليه أي أعراض.

وأضافت جريشام في بيان مساء أمس الاثنين أن ترامب "لايزال بصحة ممتازة وسيظل طبيبه يلاحظه عن كثب.



