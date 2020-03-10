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فن

أنا والعسل ‎سكر محلي .. نيشان يهنئ هيفاء بعيد ميلادها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:30 م
نيشان وهيفاء
نيشان وهيفاء
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محمد بدران

وجه الإعلامي اللبنانى نيشان رسالة إلى الفنانة هيفاء وهبي بمناسبة عيد ميلادها والتى أكملت عامها الـ 48.

ونشر نيشان صورة مع هيفاء خلال لقاء سابق من برنامج انا والعسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وعلق نيشان قائلًا " انا والعسل! 🍯❤️‏‎سُكَّر محلّي تُحَلّي الحياة ‏‎هيفاء وهبي❤️‏‎عيد ميلاد سعيد! ‏‎الحياة الحلوة للحلوة".

وعلق نيشان على الصورة التي بعث من خلالها رسالة إلى نجوى كرم قائلا: "شمس الاغنية اللبنانية وقمرها روح روح روح روحى من روائعها".

واشتهر نيشان بتقديم عدد من البرامج الفنية الناجحة، أبرزها "أنا والعسل"، "العراب"، "المايسترو"، "أبشر"، وغيرها من البرامج المهمة التي حظيت على إعجاب الجمهور المصري والعربي.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هيفاء وهبي، والذي ولدت 10 مارس 1979.


ولدت هيفاء وهبى في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان  في 10 مارس 1976 وهو العام الحقيقي الذي أكدته بنفسها عبر جواز السفر بإحدى اللقاءات على الرغم من ظهور الكثير من الشائعات الذي جاء بها زيادة لسنة ميلادها الحقيقية، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي "محمد وهبي" وأم مصرية "سيدة عبد العزيز إبراهيم".

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