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أخبار البلد

تفاصيل صادمة حول اعتقال أمير قطر لابن عمه .. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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أمانى نوار

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، عن تفاصيل ما يقوم به تميم بالتنكيل بأسرة ابن عم الشيخ "طلال آل ثاني" المعتقل منذ 7 سنوات في السجون القطرية، لأنه عارض دعم الدوحة للإرهاب في المنطقة، وهو استمرار لنهج النظام القطري للتعامل مع أي من المعارضة.

 

وأضاف التقرير، الذي رصد أحد شهادات من أبناء الشيخ فهد، عبد الله آل ثاني، الذي أكد على وجود حراك معارض لنظام الحكم في الدوحة سيتم الكشف عنه في القريب العاجل، لافتا إلى أن النظام الحالي لا يرضينا ولا يرضي دول الخليج، وساهم في تدمير عدة دول عربية بينها سوريا وليبيا، أنه ومعارضين آخرين من أبناء الأسرة الحاكمة، خرجوا من بلادهم وأقاموا في الخارج بسبب الاستعمار التركي لقطر، وارتفاع حدة الفساد المالي والإداري.

 

تأتي تصريحات عبدالله آل ثاني غداة تصريحات لخليفة بن مبارك بن خليفة آل ثاني، وهو أحد أفراد أسرة آل ثاني، الذين غادروا الأراضي القطرية، لاعتراضه على سياسات النظام، كشف فيها عن تزايد حدة الغضب خلال الفترة الحالية ضد تنظيم الحمدين.

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