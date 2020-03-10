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أخبار العالم

الأردن: وقف المعابر البحرية مع مصر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن سعد جابر وزير الصحة الأردني قرار وقف المعابر البحرية مع مصر.

ويسأتي ذلك كإجراء احترازي للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

واعلن وزير الصحة الأردني كذلك وقف السفر الى لبنان وسوريا واغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسن، ووقف حركة الركاب مع العراق برا واعتماد مطاري أربيل وبغداد للسفر.

وأضاف أنه سيتم وقف المؤتمرات الدولية والمحلية في المملكة إلا ما يسمح به مجلس الوزراء.

وقررت الأردن كذلك، عدم السماح للقادمين من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا بدخول المملكة.

وأكد جابر أنه لن يتم تعطيل الدراسة في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن بلغ 85 حالة.

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