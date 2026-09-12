محافظ أسوان يتفقد مركز شباب مدينة إدفو.. ويوجه بمراجعة الموقف القانوني له

تفقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مركز شباب مدينة إدفو، وذلك للوقوف ميدانياً على الموقف الحالى للمركز، وبحث سبل تطويره ورفع كفاءته بما يحقق الاستفادة المثلى من إمكانياته، ويعظم العوائد الإيجابية منه.

محافظ أسوان يوجه بمراجعة الموقف القانونى للمركز

وخلال جولته التفقدية، أوضح المهندس عمرو لاشين أنه سيتم مراجعة الموقف القانونى لمركز شباب مدينة إدفو من خلال المستشار القانونى للمحافظة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التطوير ورفع الكفاءة، بما يسهم فى الاستغلال الأمثل للمركز وتحقيق العوائد الإيجابية منه، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لخدمة أبناء مدينة إدفو.

دراسة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة

وأكد محافظ أسوان أهمية الوقوف على جميع الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بالمركز، بما يضمن سلامة الإجراءات قبل البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، مع العمل على وضع تصور متكامل للاستفادة من المركز ورفع كفاءته بالشكل الذى يتناسب مع احتياجات المواطنين والشباب بمدينة إدفو.

كما شدد المهندس عمرو لاشين على أهمية استثمار الإمكانيات والمنشآت الشبابية بالشكل الأمثل، بما يدعم ممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، ويوفر بيئة مناسبة أمام أبناء المدينة للاستفادة من الخدمات والبرامج التى تقدمها مراكز الشباب.

حضور برلمانى وتنفيذى خلال الجولة



رافق محافظ أسوان خلال جولته التفقدية كل من النائبة منى شاكر، عضو مجلس النواب، والنائب محمد أبو الخير، عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى جابر عوض، عضو مجلس الشيوخ، فضلاً عن شوقى مصطفى، رئيس مركز ومدينة إدفو.

محافظ أسوان يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من المنشآت الشبابية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب يأتى ضمن توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار فى الشباب، وتوفير المنشآت والخدمات التى تلبى احتياجاتهم، بما يسهم فى دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتعزيز دور مراكز الشباب بإعتبارها أحد المحاور المهمة فى بناء الإنسان وتنمية قدراته.

