حكم تقاضي أجر على قراءة القرآن في المآتم

ما حكم أخذ الآجر فى قراءة القرآن فى المأتم ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.









وتابع: أنه يراعي عدم المغالاة فى ذلك لأن الإنسان الذى يحفظ غيره إنما يقتطع من وقته وقتًا ليحفظ به غيره.





حكم أخذ أجرة على قراءة القرآن في المآتم

ما حكم الذهاب للمعازي وأخذ الأجر على قراءة القرآن بالمآتم ؟.. سؤال أجاب عليه الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأوضح عبدالسميع، قائلًا: إن الفقهاء أجازوا ذلك وجعلوه أجرا للاحتباس وليس أجر قراءة القرآن لآن القرآن لا يباع ولا يشترى، لكنه يحتبس على قراءة القرآن لإجادته، ويحتبس طوال فترة العزاء لقراءة القرآن.



