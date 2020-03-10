نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. صورة









احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد والدتها.





ونشرت "نانسي" صورة تجمعها بوالدتها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد ماما" نالت اعجاب متابعيها









وكشفت نانسي عجرم مؤخرا عن تفاصيل أعمالها المقبلة، وقالت: "أنا عاملة 4 أغاني مع الموزع أحمد إبراهيم، ولسه بسجل فيهم والمفروض إنهم ينزلوا ورا بعض الفترة الجاية دي".





قررت المحكمة اللبنانية تأجيل جلسة القضية المعروفة إعلاميا بـ قتيل فيلا نانسي عجرم التي كان من المقرر إقامتها صباح اليوم، الثلاثاء، بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان، كإجراء وقائي.













ويعد طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، هو المتهم الأول في القضية بسبب قتله لـ سارق الفيلا السوري محمد الموسى بـ 18 رصاصة.







