كورونا يضرب الرياضة الإفريقية.. المدرجات خاوية فى شمال القارة.. وكينيا تمنع السفر للخارج

وسط حالة من القلق الشديد بسبب تفشي فيروس"كورونا" توقفت العديد من الدوريات الأوروبية، وتم منع الجماهير من الحضور للمباريات في العديد من الدوريات الأوروبية واخيرًا تم منع حضور الجماهير في جميع البطولات التي تقام في مصر سواء محلي أو دولي.





وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا بمنع الجماهير من حضور المباريات جاء كالتالي..





أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانًا بشأن فيروس كورونا والإجراءت التنفيذية لمكافحته خلال الفترة المقبلة وأقرت في بيانها بتنفيذ الأحداث الرياضية المختلفة، ولكن بما لا يضر مصالح المنظومة الرياضية المصرية والتنسيق مع المؤسسات المختلفة.





وأعلن الاتحاد المصري للإسكواش، صباح اليوم عن إيقاف النشاط الرياضي المحلي خلال الفترة المقبلة.





بيان وزارة الرياضة بشأن فيروس كورونا





وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد" وتمثلت فيما يلي:





-ارجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقًا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية .





-وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.





-التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.





-التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفى كافة مرافقها.





من ناحية أخرى أصدرت وزارة الرياضة والثقافة الكينية قرارا بمنع أي بعثة رياضية من السفر خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.





وجاء بيان وزارة الرياضة الكينية كالتالي:



