جهود مكثفة لكشف غموض مقتل شاب رميا بالرصاص في العياط

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري بالعياط حيث أطلق مسلحون الرصاص صوبه وفروا هاربين.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بدوي إطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مقتل شاب بقرية جرزا بالعياط، انتقلت علي الفور قوة أمنية وتبين العثور على جثة شاب يدعى صابر.ف في العقد الثالث من العمر مصابا بطلق ناري.

وأسفرت التحريات الأولية ومناقشات شهود العيان أن الجناة أطلقوا النيران وفروا هاربين، تم نقل الجثة للمشرحى تنفيذا لقرار النيابة العامة وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة ودوافعهم لارتكابها.

ويتولي فريق البحث بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة فحص علاقات القتيل لبيان مدى وجود خلافات له مع آخرين من عدمه، كما يستمع فريق البحث لأقوال عدد من شهود الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت نيابة العياط التحقيق حيث قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.