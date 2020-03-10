مكرم محمد أحمد : منع دخول فيروس كورونا ونشر التوعية من مسئوليات الدولة .. فيديو

أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن المواطن ليس له سند في مواجهة فيروس كورونا المستجد غير الدولة لأنها هي التي تساعد على تفادي أخطار هذا الفيروس .





وأضاف مكرم محمد احمد خلال حواره في برنامج حديث المساء المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن المواطن عندما يأخذ موقف العناد والشك تجاه كل ما تذيعه الدولة ويعتقد أن كل ما تذيعه ليس صحيحا فإننا نسأل من سيتبقى له عندما يفعل هذا.





وأوضح أن المواطن يجب ان يثق في ان الدولة هي من تقدم له المعلومات الصحيحة ولا يمكن ان يكون هناك شىء امام الدولة غير الشفافية وذلك لأنه لا يمكن ان يكون هناك اصابات في دولة بحجم مصر وتخفي خبرا مثل هذا .





وأشار مكرم محمد أحمد ، إلى أن شفافية الدول تظهر في القضايا المتعلقة بالأوبئة الصحية لأنها شىء اساسى وشيء مهم ولا يمكن اخفاؤه.





وأكد على ضرورة تكاتف الشعب مع دولته في التصدي لمثل هذه المشكلات، موضحا أنه من مسؤولية الدولة أن تمنع دخول الفيروس ونشر التوعية للمواطنين.