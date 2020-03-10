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الحكومة تكشف السبب الرئيسي لتعطيل الدراسة الخميس المقبل ..فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:28 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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البهي عمرو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك غرفة عمليات بمجلس الوزراء على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة الأحوال الجوية وما يحدث فى المحافظات.


وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الحكومة اتخذت قرار الإجازة لأن البلاد ستتعرض لأمطار يوم الخميس، وفق لبيان هيئة الأرصاد الجوية.


وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة اتخذت القرار لتسهيل المأمورية على العاملين فى شفط المياه التي ستكون موجودة بالشوارع.


وفى سياق آخر، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك مجموعة من الأشخاص هدفهم الأساسي هو نشر الشائعات وسيكون هناك تعامل مع هذه الفئة التى تثير الذعر بالشارع.


ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة ستتدخل فى إطار القانون لمعاقبة من يقوم بترويج شائعات ووفقًا لـ المادة 188 من قانون العقوبات، والعقوبة تصل للحبس لمدة سنة والغرامة المالية.


وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن جرائم الإنترنت وُضعت لها عقوبات مغلظة، وتصل لـ 5 سنوات ونصف مليون جنيه.

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