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تعليم

الأعلى للجامعات يحسم قرار تأجيل الدراسة بالجامعات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:31 م
الاعلى للجامعات
الاعلى للجامعات
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نهلة الشربينى
أكد الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا، أن المجلس الأعلى للجامعات لم يتناول أي قرار بشأن تأجيل الدراسة بالجامعات، مشيرا إلى أن الوضع في الجامعات مستقر.

وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه تم التطرق لوضع كورونا في الجامعات، حيث أكد جميع رؤساء الجامعات عدم وجود إصابات بين الطلاب والتزامهم بجميع إجراءات الوقاية التي اقرتها الوزارة والمجلس.

وخاطب المجلس الأعلى للجامعات، أمس رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أية إصابة به داخل الجامعات، ومنها:

1-تفعيل دور إدارة الأزمات.

2- تحديد فرق مخصصة للتعامل مع أى حالة اشتباه بكل جامعة.

3- وضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة .

4-النظر فى توصيات المجلس الأعلى للجامعات فى خطته الوقائية.

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