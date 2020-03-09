إعلان الجدول الزمني لاختيار منصب رئيس جامعة طنطا

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة طنطا، اليوم، حيث يتضمن الجدول الزمني التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، اعتبارًا من السبت 21 مارس وحتى الخميس 26 مارس 2020.





ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 26 مارس الجارى بعد الساعة الثالثة عصرًا، على أن يتم تلقى الطعون بداية من السبت 28 مارس وحتى الأحد 29 مارس 2020 ، وتجتمع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين 30 مارس ، على أن يتم تسليم نماذج التقييم لأعضاء اللجنة يوم الأربعاء 1 ابريل ، ويتم إجراء المقابلات للمرشحين لمنصب رئيس الجامعة يوم الخميس 16 إبريل القادم ، مع مراعاة ان جميع الاجتماعات والمقابلات تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات￼.







