إعلان الجدول الزمني لاختيار منصب رئيس جامعة طنطا

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة طنطا، اليوم، حيث يتضمن الجدول الزمني التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، اعتبارًا من السبت 21 مارس وحتى الخميس 26 مارس 2020.
ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 26 مارس الجارى بعد الساعة الثالثة عصرًا، على أن يتم تلقى الطعون بداية من السبت 28 مارس وحتى الأحد 29 مارس 2020 ، وتجتمع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين 30 مارس ، على أن يتم تسليم نماذج التقييم لأعضاء اللجنة يوم الأربعاء 1 ابريل ، ويتم إجراء المقابلات للمرشحين لمنصب رئيس الجامعة يوم الخميس 16 إبريل القادم ، مع مراعاة ان جميع الاجتماعات والمقابلات تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات￼.
وحدد المجلس الأعلى للجامعات، الأوراق المطلوبة للترشح والتى تتمثل فى تقديم السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على "الأبحاث، المهارات العلمية، الإشراف على الرسائل العلمية، المشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجى، بناء شراكات، المشاركة فى مشروع تطوير التعليم الجامعى، بالإضافة إلى بيان حالة يشمل على "الإعارات، الإجازات، المهمات العلمية بالخارج، الجزاءات، على أن يكون معتمدا ومختوما من الجامعة، بالإضافة إلى خطة لتطوير الجامعة.