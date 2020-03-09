AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلان الجدول الزمني لاختيار منصب رئيس جامعة طنطا

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:25 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
Advertisements
احمد علي
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة طنطا، اليوم، حيث يتضمن الجدول الزمني التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، اعتبارًا من السبت 21 مارس وحتى الخميس 26 مارس 2020.

ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 26 مارس الجارى بعد الساعة الثالثة عصرًا، على أن يتم تلقى الطعون بداية من السبت 28 مارس وحتى الأحد 29 مارس 2020 ، وتجتمع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين 30 مارس ، على أن يتم تسليم نماذج التقييم لأعضاء اللجنة يوم الأربعاء 1 ابريل ، ويتم إجراء المقابلات للمرشحين لمنصب رئيس الجامعة يوم الخميس 16 إبريل  القادم ، مع مراعاة ان جميع الاجتماعات والمقابلات تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات￼.


وحدد المجلس الأعلى للجامعات، الأوراق المطلوبة للترشح والتى تتمثل فى تقديم السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على "الأبحاث، المهارات العلمية، الإشراف على الرسائل العلمية، المشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجى، بناء شراكات، المشاركة فى مشروع تطوير التعليم الجامعى، بالإضافة إلى بيان حالة يشمل على "الإعارات، الإجازات، المهمات العلمية بالخارج، الجزاءات، على أن يكون معتمدا ومختوما من الجامعة، بالإضافة إلى خطة لتطوير الجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات البيطريين 27 مارس وتلقى الطعون ضد المرشحين 9 يناير لمدة أسبوع

128 عضو مجلس و12 نقيباً.. حصيلة المتقدمين للترشح بنقابة المحامين

ظهور مرشح جديد.. 13 محاميا يتنافسون على منصب نقيب المحامين

5 أبريل.. انطلاق الانتخابات التكميلية بدائرة سمالوط بعد وفاة نائبها

غدًا.. فتح باب الترشح لعمادة كلية التمريض بجامعة طنطا

جامعة طنطا تعلن فتح باب الترشح لعمادة كلية العلوم

ترشيحاتنا

مفاجأة .. نجم الأهلي السابق : أحمد فتحي انتقل للإسماعيلي مقابل "20 كورة" .. فيديو

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

بين الأمس واليوم .. شوبير وابنه مصطفى مع رئيس النادي الأهلي.. شاهد

شاهد .. فيديو مسرب يورط الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائي إفريقيا

لا تخافوا لكن احذروا .. الأرصاد للمصريين: خميس وجمعة وسبت رياح وعواصف

ماجد نجم يكشف حقيقة وجود حالة كورونا في جامعة حلوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار