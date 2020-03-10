الداخلية تعقد المؤتمر القومي الأول للأورام بعنوان "رؤية جديدة متكاملة".. فيديو

قام قطاع الخدمات الطبية بعقد المؤتمر القومي الأول للأورام تحت عنوان "رؤية جديدة متكاملة لعلاج مرضى الأورام" بالشراكة مع الجمعية المصرية لأمراض السرطان وجمعية الصيدلة المصرية "لجنة صيادلة الأورام"، والجمعية الأوروبية لصيادلة الأورام، بحضور نخبة من كبار الأساتذة الأطباء المتخصصين.





جاء ذلك بهدف تطوير مهارات الأطباء والصيادلة والعاملين بمراكز علاج الأورام بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة لمواكبة أحدث طرق بروتوكولات العلاج العالمية وتقديم أفضل الطرق العلاجية لمرضى الأورام .





وزارة الداخلية في بيان لها قالت أنه أيماناَ منها بأهمية تطوير المهارات الطبية لكافة العاملين بقطاع الخدمات الطبية من خلال إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات، وتفعيل أوجه التعاون العلمى مع الهيئات والمؤسسات العلمية المختلفة والجامعات المصرية، لما لذلك من مردود إيجابي على رفع الأداء وتحسين جودة ونوعية الخدمات العلاجية واستمراريتها وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، فقد قام قطاع الخدمات الطبية بعقد المؤتمر القومي الأول للأورام تحت عنوان "رؤية جديدة متكاملة لعلاج مرضى الأورام" بالشراكة مع الجمعية المصرية لأمراض السرطان وجمعية الصيدلة المصرية "لجنة صيادلة الأورام"، والجمعية الأوروبية لصيادلة الأورام، بحضور نخبة من كبار الأساتذة الأطباء المتخصصين.





وذلك بهدف تطوير مهارات الأطباء والصيادلة والعاملين بمراكز علاج الأورام بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة لمواكبة أحدث طرق بروتوكولات العلاج العالمية وتقديم أفضل الطرق العلاجية لمرضى الأورام، حيث استعرض المشاركون خلال جلسات الانعقاد العديد من الموضوعات الهامة، ومن بينها سبل تطوير المهارات الطبية لأطباء الأورام بالقطاع والتدريب على كيفية التعامل مع الأدوية الجديدة، ومدى فاعلية تلك الأدوية وآثارها الجانبية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.



