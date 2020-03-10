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منوعات

خيردان قط فرعوني ملامحه في غاية الغرابة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أصلع ومليء بالتجاعيد، مشهد يجسد ملامح قط فرعوني من فصيلة اسفنكس التي تتميز بخلوها من الشعر ، والذي تداولت صاحبته  فيديو له وشكله الغريب الذي اثار تعجب رواد التواصل الاجتماعي.


خيردان هو قط فرعوني يبلغ من العمر 6 سنوات يقيم مع مالكته  بسويسرا، تملأه التجاعيد بداية من رأسه الصلعاء حتى أقدامه الصغيرة، حيث أصبح حديث رواد التواصل بعد نشر مالكه فيديو له وهو يلاعبه و يلطفه .


وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، تظهر اللقطات المضحكة القط خردان في البداية يختبئ داخل كيس ورقي .


والغريب أن مالكة القط الفرعوني، تقوم بالعديد من الأنشطة معه مثل التسوق بالمحلات التجارية، علاوة على تنظيف أظافره وتسريح جلده الأصلع بالفرشاة.


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