خيردان قط فرعوني ملامحه في غاية الغرابة

أصلع ومليء بالتجاعيد، مشهد يجسد ملامح قط فرعوني من فصيلة اسفنكس التي تتميز بخلوها من الشعر ، والذي تداولت صاحبته فيديو له وشكله الغريب الذي اثار تعجب رواد التواصل الاجتماعي.

خيردان هو قط فرعوني يبلغ من العمر 6 سنوات يقيم مع مالكته بسويسرا، تملأه التجاعيد بداية من رأسه الصلعاء حتى أقدامه الصغيرة، حيث أصبح حديث رواد التواصل بعد نشر مالكه فيديو له وهو يلاعبه و يلطفه .

وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، تظهر اللقطات المضحكة القط خردان في البداية يختبئ داخل كيس ورقي .

والغريب أن مالكة القط الفرعوني، تقوم بالعديد من الأنشطة معه مثل التسوق بالمحلات التجارية، علاوة على تنظيف أظافره وتسريح جلده الأصلع بالفرشاة.