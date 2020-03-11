بدون جراحة أو أدوية.. وصفة مذهلة تخلصك من الحصوات

تعد فاكهة التين من الفواكه ذات فوائد صحية مذهلة ومليئة بالعناصر الغذائية، مثل الألياف والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وتحتوي على الكثير من البذور.





لتحضير عصير التين المجفف ، ينبغي أولًا نقعه بين عشية وضحاها ويمكن إضافة الحليب فقط انقعى 5-6 تين في الماء لمدة 30 دقيقة تقريبًا ، ثم امزجيها بالماء أو الحليب وتناوليها على معدة فارغة.







إليك أبرز الفوائد الصحية المذهلة لعصير التين.





1. يعالج الأرق





تقول إحدى الدراسات أن عصير التين له تأثير مهدئ المنومة على الجهاز العصبي المركزي الذي يساعد في علاج القلق والصداع النصفي والأرق لدى الشخص.





2. يخفف من الإمساك







التأثير الملين لعصير التين معروف جيدًا بالتخفيف من الإمساك المزمن عن طريق زيادة كمية البراز. فهي غنية بالألياف وقليلة الدهون. وفقًا لدراسة ، فإن تناول معجون التين (12 جم / كجم يوميًا) لمدة ثلاثة أسابيع يساعد في علاج الإمساك.







3. يساعد على منع حصوات المثانة







يعاني عدد كبير من السكان من حصوات المثانة بسبب التصنيع وسوء التغذية وعادات نمط الحياة. وفقا لدراسة ، عصير التين له أنشطة مضادة للبولية ومدر للبول تساعد على تدمير حصوات المسالك البولية والمرارة وتقليل تكوينها.





4. يعالج التهابات الجهاز التنفسي







صير التين غني بالمركبات الفينولية والأحماض العضوية. لديهم أيضا خاصية مضادة للالتهابات التي تساعد في تخفيف أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق أو غيرها من مشاكل الشعب الهوائيةl

