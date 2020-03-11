AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون جراحة أو أدوية.. وصفة مذهلة تخلصك من الحصوات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:56 ص
حصوات الكلى
حصوات الكلى
Advertisements
لمياء الياسين
تعد فاكهة التين من الفواكه ذات فوائد صحية مذهلة ومليئة بالعناصر الغذائية، مثل الألياف والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وتحتوي على الكثير من البذور.

لتحضير عصير التين  المجفف ، ينبغي أولًا نقعه بين عشية وضحاها  ويمكن إضافة الحليب فقط انقعى 5-6 تين في الماء لمدة 30 دقيقة تقريبًا ، ثم امزجيها بالماء أو الحليب وتناوليها على معدة فارغة. 

إليك أبرز الفوائد الصحية المذهلة لعصير التين.

1. يعالج الأرق

تقول إحدى الدراسات أن عصير التين له تأثير مهدئ المنومة على الجهاز العصبي المركزي الذي يساعد في علاج القلق والصداع النصفي والأرق لدى الشخص.

2. يخفف من الإمساك

التأثير الملين لعصير التين معروف جيدًا بالتخفيف من الإمساك المزمن عن طريق زيادة كمية البراز. فهي غنية بالألياف وقليلة الدهون. وفقًا لدراسة ، فإن تناول معجون التين (12 جم / كجم يوميًا) لمدة ثلاثة أسابيع يساعد في علاج الإمساك.

3. يساعد على منع حصوات المثانة

يعاني عدد كبير من السكان من حصوات المثانة بسبب التصنيع وسوء التغذية وعادات نمط الحياة. وفقا لدراسة ، عصير التين له أنشطة مضادة للبولية ومدر للبول تساعد على تدمير حصوات المسالك البولية والمرارة وتقليل تكوينها.

4. يعالج التهابات الجهاز التنفسي

صير التين غني بالمركبات الفينولية والأحماض العضوية. لديهم أيضا خاصية مضادة للالتهابات التي تساعد في تخفيف أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق أو غيرها من مشاكل الشعب الهوائيةl
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء بالعسل يوميا؟

اسباب احتباس البول .. احذر تناول هذه الأدوية

صحتك في الشتاء.. اللبن والسمك لا يضران الجسم خلال الإنفلونزا.. تعرف على أطعمة ومشروبات تعالج نزلات البرد.. والبروتينات الحيوانية ترفع المناعة وتقوي العظام

كوب من هذا المشروب يحارب نزلات البرد ويحسن الهضم

جمال شعبان: تناول برتقالة يوميا تغنى عن زيارة طبيب القلب

ترشيحاتنا

رسميا.. تركيا تسجل أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا

رفضت خيانة منتخب مصر.. طارق السيد يكشف عن طلب «إيتو» له في تصفيات كأس العالم 2006

هل يصح أن أمسك بالمصحف وأنا أصلى ؟

خوفا من كورونا.. طبيب يحرج وائل الإبراشي على الهواء ويرفض مصافحته.. فيديو

بعد الزفاف بساعات.. عريس يدخل في نوبة بكاء بسبب والدته.. صور

الأهلي فاوضني 3 مرات.. نجم الزمالك يكشف سر كلمات جوزيه وتأثير محمد بركات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخرجي من جو الكآبة.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا بـ جلسة تصوير جديدة

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور