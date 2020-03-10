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رياضة

3 سيناريوهات لتحديد بطل الدوري.. صحفي إيطالي يكشف مصير الكالتشيو وتأثير يورو 2020 على استئناف المسابقة.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:21 م
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
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ريهام بكير
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس، الإثنين، تعليق جميع الأحداث الرياضية في البلاد بما فيها منافسات الدوري الإيطالي  حتى 3 أبريل المقبل؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.
 
وقال "كونتي"، في بيان صحفي، "سيتم تعليق الأحداث الرياضية ومنها مباريات كرة القدم، إضافة إلى حظر التجمعات العامة في جميع أنحاء البلاد، الناس سيتحركون فقط لحالات الطوارئ والعمل".

وحول الأحداث التي تطرأ لأول مرة على النشاط الرياضي في إيطاليا ، قال جيانكارلو سبينازولا من مدينة نابولي الصحفي والمراسل الإيطالي بموقع توتو يوفي وهو خاص بجماهير يوفنتوس ووسيلة إعلامية أخرى وهي "حقائق نابولي"، أن المرسوم الحكومي يتعلق بجميع المسابقات في مختلف الأعمار ، دون المساس بمباريات البطولات الأوروبية للفرق المشاركة فيها ، وهى أتلانتا وروما ونابولي وإنتر ميلان ويوفنتوس، التي تستطيع خوض مبارياتهم في أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بشكل طبيعي.

وكشف جيانكارلو سبينازولا لـ "صدى البلد"، عن عقد اجتماع للمسؤولين الرياضيين يوم 22 مارس الجاري لتقييم الأمور، والأوضاع بشأن فيروس كورونا ومدى انتشاره والقدرة على الحد منه والسيطرة عليه ، وبناء عليه سيتم إقرار استئناف المسابقات يوم 3 أبريل المقبل ، دون اللجوء إلى تمديد فترة التوقف في حالة تحسن الأوضاع.

وأوضح الإعلامي الإيطالي، أن الاجتماع سيأخذ في الاعتبار وجود أي قرار بشأن تغيير موعد انطلاق بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والتي من المقرر انطلاقها في يونيو المقبل بروما ، فإذا تغير موعد البطولة بإقامتها في صيف 2021 ، سيكون ذلك انفراجة لاستكمال الكالتشيو دون التقييد بوقت.

واختتم تصريحاته بسرد 3 حلول لتحديد بطل مسابقة الدوري ، والمشاركين في البطولات الأوروبية ، الأول عدم تحديد بطل للمسابقة وإرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الأوروبية ، الثاني هو احتساب بطل المسابقة وترتيب الفرق وفقا لآخر ما توقف عنده المسابقة ، والثالث هو إقامة بطولة مصغرة للفرق الأولى لتحديد البطل.
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