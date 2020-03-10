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فن

حسن الرداد شاهد عيان في رمضان

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:20 م
حسن الرداد
حسن الرداد
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محمد نحلة

يبدأ اليوم الفنان حسن الرداد تصوير مسلسله "شاهدعيان " في أحد شوارع مدينة ٦ اكتوبر .


ومن المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان المقبل حيث تدور احداثه في قالب مختلف عما اعتاده الرداد في مشواره الفني فالمسلسل ينتمي لفئة الأكشن والتشويق والاجواء البوليسية. 


يشارك الرداد البطولة هنا شيحة بسمة ووليد فواز ومجموعة كبيرة من النجوم. شاهد عيان من تأليف أحمد مجدي واخراج محمد حماقي.


ويتواجد أيضا الرداد في فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.



حسن الرداد شاهد عيان في رمضان
حسن الرداد شاهد عيان في رمضان
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