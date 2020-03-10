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أخبار البلد

مدير المخابرات العامة يزور جنوب السودان ويلتقي سلفاكير

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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أ ش أ
أجرى الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة زيارة، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية جنوب السودان، التقى خلالها بالرئيس سلفاكير ميارديت، وسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بتنفيذ استحقاقات السلام، والإعراب عن دعم مصر الكامل لجنوب السودان في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن، كما تناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق التعاون المشترك.

كما التقى الوزير عباس كامل بالنائب الأول لرئيس حزب جنوب السودان رياك مشار، وتناول اللقاء التهنئة بتنفيذ مخرجات اتفاق السلام المنشط، وتعيينه نائبًا أول للرئيس، والتأكيد على دعم مصر لشعب جنوب السودان من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار.

كما قام سيادته على هامش الزيارة بعقد سلسلة من الاجتماعات شملت كل من: مستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية توت جلواك مانيبي، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة بجنوب السودان الفريق أول توماس دوث، وتناول اللقاء سبل التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب.

من جانبه قدم الرئيس كير الشكر لمصر على المساعدات التي تم تقديمها لتنفيذ الترتيبات الأمنية كذلك المساعدات الطبية لمواجهة آثار السيول والفيضانات في جنوب السودان.
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