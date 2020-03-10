كلية الحقوق جامعة المنصورة تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

شكلت حقوق المنصوره لجنة خاصه برئاسة عميد الكلية الدكتور شريف خاطر وعضوية الوكلاء ومدير عام الكلية ومديرى الإدارات، وذلك للقيام يوميا بحملة نظافة وتطهير لجميع أماكن الكلية من مدرجات ومكاتب وطرقات وسلالام واسانسيرات الكلية وجميع مكاتب الكلية ودورات المياة باستخدام الديتول والكلور.





كما تم التنبيه على الطلاب بضروره الالتزام بالتعليمات والاجراءات الوقائبة التى تحميهم من المرض وتوخى الحذر اللازم.





أكد الدكتور شريف خاطر عميد الكلية انه تم توعية جميع العاملين والطلاب بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من هذا الفيروس اللعين مضيفا بانه تم إعطاء التعليمات بتطبيق هذه الإجراءات مرتين يوميا داعيا الله ان يحفظ مصر من كل مكروه ومن كل شر.