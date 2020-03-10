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تعليم

كلية الحقوق جامعة المنصورة تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:53 م
كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة المنصورة تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من
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همت الحسينى
شكلت حقوق المنصوره لجنة خاصه  برئاسة عميد الكلية الدكتور شريف خاطر وعضوية  الوكلاء ومدير عام الكلية ومديرى  الإدارات، وذلك للقيام يوميا بحملة نظافة وتطهير لجميع أماكن الكلية من مدرجات ومكاتب وطرقات وسلالام واسانسيرات الكلية وجميع مكاتب الكلية ودورات المياة باستخدام الديتول والكلور.

كما تم التنبيه على الطلاب بضروره الالتزام بالتعليمات والاجراءات الوقائبة التى تحميهم من المرض وتوخى الحذر اللازم.  

أكد الدكتور شريف خاطر عميد  الكلية انه تم توعية جميع العاملين والطلاب بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من هذا الفيروس اللعين مضيفا بانه تم إعطاء التعليمات بتطبيق هذه الإجراءات مرتين يوميا داعيا الله ان يحفظ مصر من كل مكروه ومن كل شر.
كلية الحقوق جامعة المنصورة تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا
كلية الحقوق جامعة المنصورة تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا
كلية الحقوق جامعة المنصورة تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا
كلية الحقوق جامعة المنصورة تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا
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