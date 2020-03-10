AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شريف أشرف يبكي ع الهواء ويصرح: الأهلي ظلمني

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:01 م
شريف أشرف
شريف أشرف
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد شريف أشرف، لاعب الزمالك السابق ونادي القناة الحالي، أنه تعرض للظلم عندما كان ناشئًا في صفوف الأهلي.

وقال شريف أشرف خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" على قناة "الزمالك" والدموع في عينيه:"أيامي في الكرة مرت بسرعة، أشعر أنني ظُلمت ولم آخذ حقي، لم أصل لما كنت أطمح له في كرة القدم، وهو أن أكون رقم واحد واللعب لمنتخب مصر والاحتراف في ناد أوروبي كبير.

وتابع: "بدأت في الأهلي وأنا عمري 8 سنوات وحققت نجاحات كبيرة وأرقام لم يفعلها أي ناشئ في مصر، وكان حلمي اللعب للفريق الأول، ولكن وجدت صعوبة في الحصول على فرصة، وبعدها جاءني الزمالك فلم أتردد".

وأكمل: "لم أكن أتوقع أو أضع في حساباتي أن الزمالك سيطلب ضمي، شعرت بتقدير كبير من الفارس الأبيض".

جدير بالذكر أن شريف أشرف إنتقل لصفوف الزمالك موسم 2007 حتى 2010 قادمًا من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد رحيله عن ميت عقبة، انضم إلى العديد من الأندية في مصر، واستقر به الحال في فريق القناة أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالرحمن كهربا: حلم ريال مدريد يمنعني من الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك

توقعات الجماهير لمباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا .. فيديو

أمير عزمي: الزمالك سيعود.. وكهربا ليس عليه «عفريت».. وشيكابالا مش جاى يعتزل.. شاهد

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

الزمالك: النادي لن يخوض مباراة الأهلي غدا.. ولا نهدد اتحاد الكرة.. فيديو

نادر السيد: كارتيرون أفضل من فايلر.. تأهل الأهلى والزمالك لنهائى افريقيا صعب .. وتتويج بيراميدز بالكونفدرالية مستحيل

ترشيحاتنا

أول تعليق من وزيرة الهجرة على المصريين العالقين في مطار جدة.. فيديو

في عيد ميلادها.. يسرا تتحدث عن إخفاء زواجها 23 عاما

ببنطلون شفاف.. درة بإطلالة جديدة في السيارة

مين الأحلى.. داليا مصطفى بجيبة فوق الركبة مع شقيقتها بالبنطلون الجلد

شريف أشرف يبكي ع الهواء ويصرح: الأهلي ظلمني

«الأغا» لص.. أردوغان يسرق 25 مليار دولار من البنك المركزي الليبي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم

أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك

هنتعشى إيه النهاردة .. كوردن بلو وأرز مقلي وسلطة كول سلو