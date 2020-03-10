شريف أشرف يبكي ع الهواء ويصرح: الأهلي ظلمني

أكد شريف أشرف، لاعب الزمالك السابق ونادي القناة الحالي، أنه تعرض للظلم عندما كان ناشئًا في صفوف الأهلي.





وقال شريف أشرف خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" على قناة "الزمالك" والدموع في عينيه:"أيامي في الكرة مرت بسرعة، أشعر أنني ظُلمت ولم آخذ حقي، لم أصل لما كنت أطمح له في كرة القدم، وهو أن أكون رقم واحد واللعب لمنتخب مصر والاحتراف في ناد أوروبي كبير.





وتابع: "بدأت في الأهلي وأنا عمري 8 سنوات وحققت نجاحات كبيرة وأرقام لم يفعلها أي ناشئ في مصر، وكان حلمي اللعب للفريق الأول، ولكن وجدت صعوبة في الحصول على فرصة، وبعدها جاءني الزمالك فلم أتردد".





وأكمل: "لم أكن أتوقع أو أضع في حساباتي أن الزمالك سيطلب ضمي، شعرت بتقدير كبير من الفارس الأبيض".





جدير بالذكر أن شريف أشرف إنتقل لصفوف الزمالك موسم 2007 حتى 2010 قادمًا من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد رحيله عن ميت عقبة، انضم إلى العديد من الأندية في مصر، واستقر به الحال في فريق القناة أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري.