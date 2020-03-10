إصابة مسئول عسكري كبير في بولندا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، الثلاثاء، إصابة قائد القوات المسلحة الوطنية، الجنرال ياروسلاف ميكا، بفيروس كورونا.









وقالت الوزارة في تغريدات على حسابها بموقع "تويتر" إن إصابة قائد الجيش تم تأكيدها بعد عودته من اجتماع لمجلس عسكري عقد في ألمانيا. وأضاف البيان أن حالة ميكا مستقرة وأن جميع الأشخاص الذين كانوا برفقته في رحلته جرى عزلهم في الحجر الصحي.





وأعلنت السلطات البولندية رصد 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما نقل 467 شخصا إلى المستشفيات للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، إضافة إلى أكثر من ألف شخص يقبعون في الحجر المنزلي.





وفرضت السلطات الرقابة الصحية على مدار الساعة على حدود البلاد، إلى جانب قرارها إلغاء الفعاليات الجماعية كافة.





وبدأ فيروس كورونا الانتشار من مدينة ووهان الصينية، نهاية ديسمبر الماضي، وتعتبر كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران الدول الأكثر إصابة بالفيروس، كما تم تسجيل حالات الإصابة به في أكثر من 100 دولة.