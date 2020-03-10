ماجد عثمان: تقييم التعليم ما قبل الابتدائي يعد أهم البحوث الحالية.. فيديو

قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن من أهم أحد البحوث التي تتم حاليا هو بحث لتقييم برنامج تطوير التعليم فى مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي.





وأضاف عثمان خلال حواره التليفزيوني على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هذه دراسة هامة جدا لأنها أول سنة تطبق فيها فى الوزارة وأن الوزارة حريصة على عمل نوع من التقييم لهذا البرنامج من أجل تلاشي أى مشكلات به.





وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أن مصر لو استطاعت أن تقفز بمكانة التعليم لحال أفضل ستحل الكثير من المشاكل الموجودة فى مصر.





وأوضح أن هناك بعض التحديات الموجودة فى مصر، مشيرا إلى أن أولى تلك التحديات هي الزيادة السكانية إن الزيادة السكانية مازالت مرتفعة.



