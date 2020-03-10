السيطرة على حريق بمدخنة مطعم شهير بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم منالسيطرة علي حريق نشب في مدخنة احد المطاعم الشهيرة بمدينة طنطا وتسبب في تصاعد الادخنة بكثافة في المنطقة وتمكنت قوات الإطفاء من اخماده قبل امتداده الي شقق العقار السكني الموجود به المطعم





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من شرطة النجدة بتلقي بلاغا من المواطنين بانفجار مدخنة احد المطاعم الشهيرة بشارع الفاتح بمدينة طنطا وتصاعد الادخنة بكثافة.. علي الفور تم الدفع ب٤ سيارات مطافيء وتم التعامل مع النيران والادخننة المتصاعدة والسيطرة علي الحريق ويتم حصر التلفيات بعد التأكد من عدم وجود مصابين او ضحايا.



