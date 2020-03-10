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برلمان

في ضيافتها.. "التنسيقية" تلتقي فريدة النقاش للاستماع لرؤيتها في الاستحقاقات الانتخابية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفريدة النقاش -الكاتبة الصحفية-، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها التنسيقية؛ للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة.


رحبت النقاش بوفد التنسيقية، واستعرضت رؤيتها للنظام الأمثل للعملية الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، ومؤكدة ما تمثله هذه الفرصة في تنمية الحياة السياسية في مصر، من خلال تقوية دور الأحزاب وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع المصري.


وأعربت فريدة النقاش عن تقديرها لهذه الخطوة التي تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحرصها على توسيع دائرة الحوار في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.
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