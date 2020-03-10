رونالدينيو لن يخرج.. تجديد حبس اللاعب احتياطيا

أكدت تقارير صحفية، رفض القضاء الباراجوياني، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق بكفالة، وقرر التحفظ عليه في الحبس الاحتياطي.





وأكد محامي رونالدينيو أنه حاول الإفراج عن صاحب الـ39 عاما بشكل المؤقت هو وشقيقه روبرتو، بعد القبض عليهما الجمعة الماضي لاستخدامهما وثائق مزورة.

وأمضى رونالدينيو، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم مرتين، وشقيقه روبرتو دي اسيس موريرا المحتجز معه، ليلتهما الرابعة خلف القضبان في العاصمة أسونسيون، بعد توقيفهما بسبب استخدام وثائق سفر مزورة لدخول البلاد.





وأكد محاميهما سيرجيو كيروش أنه سيطلب إطلاق سراح موكليه والسماح لهما بالعودة إلى بلادهما، عندما يمثلان أمام القاضي يوم الإثنين.





وبحسب وزير الداخلية أوكليديس اسيفيدو، فإن الشرطة داهمت الفندق الذي يقيم فيه اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2005، في العاصمة أسونسيون حيث يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال الفقراء، وعثرت على جواز سفر مزور صنع في العاصمة البارغويانية قبل بضعة أشهر.





وبحسب وزير الداخلية أوكليديس اسيفيدو، فإن الشرطة داهمت الفندق الذي يقيم فيه اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2005، في العاصمة أسونسيون حيث يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال الفقراء، وعثرت على جواز سفر مزور صنع في العاصمة الباراغويانية قبل بضعة أشهر.