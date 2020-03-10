كورونا محدش بيعملها حساب .. المصريون يسخرون من تعطيل المدارس بسبب الطقس السيئ

رغم ما يعيشه العالم من قلق بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل الذي ينتقل كل يوما من دولة إلى أخرى ، فقد كان للحكومة المصرية رأي آخر حيث أعلن مجلس الوزراء تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس المقبل الموافق 12 مارس 2020.





وهو ما قوبل بخفة دم رائعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج الأحوال الجوية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"





وكانت التعليقات كالتالي:





‏بموووووت منهم 🤣🤣🤣 ‎#الأحوال_الجوية.





‏‎#الأحوال_الجوية

مجلس الوزراء يقرر أن يوم الخميس إجازة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، طب ولنفرض أن يوم الخميس كانت الدنيا ربيع والجو بديع منظرك هيكون ايه يا حكومه.





‏رئاسة الوزراء تعلن الخميس إجازة ف جميع المحافظات بسبب سوء الاحوال الجوية ‎#الاحوال_الجوية.





‏تعطيل الدراسه بسبب ڤيروس قاتل ومنع انتشاره❌

تعطيل الدراسه بسبب سوء الاحوال الجويه✔️‎#الأحوال_الجوية.





‏الدولة أدت الطلبة اجازة الخميس عشان سوء الجو .. بس احنا لأ عشان احنا ضفادع بشريه 😊‎#الاحوال_الجويه.









‏تعطيل ‎#الدراسة الخميس المقبل بسبب سوء ‎#الأحوال_الجوية 😉.









جاء ذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه مجلس الوزراء من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنَّه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من الشهر نفسه.



