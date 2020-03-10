الظفرة يضرب موعدا مع العين في نهائي كأس رئيس الإمارات بفوزه على بني ياس.. فيديو





كان بني ياس الأخطر في بداية المباراة، لكن مهاجموه تفننوا في إضاعة الفرص، وكان لاعبه أحمد شحتة قريبًا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 73، عندما استلم الكرة ببراعة في منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بجانب القائم الأيسر.





وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لنادي الظفرة، وسط حسرة من لاعبي بني ياس، ولكن تقنية الفار أثبتت عدم صحة ضربة الجزاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويتجها للأوقات الإضافية.





وفي الوقت الإضافي، احتسب حكم اللقاء هذه المرة ضربة جزاء صحيحة للظفرة، تولى جارديل تسديدها بنجاح في الدقيقة 102، معلنًا عن تقدم فريقه بهدف نظيف.





وحاول لاعبو بني ياس تعديل النتيجة، لكن كل محاولاتهم كان خالد السناني حارس الظفرة لها بالمرصاد، لتنتهي المباراة بفوز الظفرة وتأهله للمباراة النهائية.





و يقابل نادي الظفرة في دور النهائي لنهائي بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي، نظيره نادي العين، والذي أقصى اليوم نادي الشارقة من دور نصف النهائي.

جارديل يسجل هدف التقدم لـ #الظفرة من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة#كأس_رئيس_الدولة#بني_ياس_الظفرة#أبوظبي_الرياضية 1



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تأهل نادي الظفرة لنهائي بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي، بإقصائه نادي بني ياس، بفوزه عليه بهدف نظيف، ضمن منافسات دور نصف النهائي.