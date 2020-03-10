حقيقة إصابة 3 حالات بـ فيروس كورونا في جامعة عين شمس.. موعد اختفاء فيروس كورونا بمصر.. تعرف على الخطة الاحترازية بتجارة عين شمس بسبب كورونا

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نفي الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس ما يتردد من شائعات حول إصابة 3 طلاب بـ فيروس كورونا بعد رش وتعقيم مبنى كلية الحقوق بالجامعة.

وأضاف الدكتور نظمي عبد الحميد ان الجامعة نظمت حملات تثقيفية وندوات علمية ضد فيروس كورونا المستجد من اجل الحفاظ على سلامة العاملين فيها من طلاب واساتذة وموظفين طبقا للتوجيهات الوزارية.

وأوضح عبد الحميد خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الحملة للوقاية من فيروس كورونا شملت رش وتعقيم مبني كلية الحقوق علي أن يستكمل باقي ابنية الجامعة والمراكز البحثية والممرات والقاعات الدراسية والمدرجات والاسطح فضلا عن مختبرات الاقسام العلمية ومجمعات الاقسام الداخلية تعقيمها وتطهيرها باستخدام محاليل آمنة وغير مدعاة للقلق بهدف السلامة والوقاية .

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة اليوم، حملة عن التوعية بـ فيروس كورونا بالتعاون مع كلية الطب جامعة عين شمس وفريق مكافحة العدوى بمستشفى الدمرداش برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور خالد قدرى - عميد كلية التجارة.

وأكدت الدكتورة سامية عبده أن فيروس كورونا لا يوجد قلق منه ولا يمكنه أن يعيش بالبلاد التى ترتفع درجات الحرارة بها ، كما توجه فريق مكافحة العدوى بمستشفى الدمرداش لحرم كلية التجارة لتوعية الطلاب عن فيروس كورونا الجديد.

بدأت فعاليات الحملة بقياس درجات الحرارة من أمام البوابة الرئيسية للكلية للتأكد من عدم اصابة المشاركين بـ فيروس كورونا ثم محاضرة ألقتها الدكتورة سامية عبده نائب رئيس المستشفيات بجامعة عين شمس ورئيس مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتور إسلام محمد شحاتة المدرس المساعد بكلية الطب جامعة عين شمس وأخصائى التخدير والرعاية المركزة بمستشفى الدمرداش.

وتناولت الندوة (ما هو اسم فيروس كورونا الجديد ، ما مدى تشابه كورونا الجديد مع الإنفلونزا والفرق بينهما ، ما مدى خطورة فيروس كورونا الجديد، والحالات المرضية الأكثر عرضة للإصابة به ، هل انتقل فيروس كورونا إلى البشر من مصدر حيواني ، وكيفية انتقال العدوى من شخص إلى آخر ، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا، هل توفر الكمامات الواقية حماية ضد العدوى بكورونا ، وطرق انتقال العدوى عن طريق العطس أو السعال دون ارتداء كمامة؟ ، وكم من الوقت يمكن أن يعيش الفيروس على الأسطح؟ ، ما هي فترة حضانة فيروس كورونا؟ ، وكيف يمكن علاج أو الوقاية من فيروس كورونا ، ومتى ينبغي إجراء الاختبارات المعملية لفحص احتمالات الإصابة بعدوى كورونا؟ ، ما هي التدابير الوقائية لفيروس كورونا، بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء مدير مكافحة العدوى بمستشفى الدمرداش ، وفريق من الأطباء والخاص بمكافحة العدوى بمستشفى الدمرداش ، كما ثم الرد على تساؤلات الحاضرين.

تستعد جامعة عين شمس لمواجهة التطورات المحتملة لأزمة فيروس كورونا، حيث كلف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة قطاعات الجامعة المختلفة بوضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية.

تضمنت الخطة الطبية والبيئة زيادة حملات التوعية داخل الجامعة من خلال زيادة عدد الفرق الطبية المختصة بحملات التوعية إلى 6 فرق لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الادارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر المرسلين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية مع وضع جدول زمني لتنفيذ عدد من ندوات وورش العمل للتوعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة.





وتضمنت الخطة التعاقد الفوري مع شركات مختصة بالتعقيم تعمل على تطبيق أحدث أساليب التعقيم لتطهير كافة المنشـآت الجامعية من فصول دراسية ومدرجات وقاعات امتحانات ومكاتب اداريه وأماكن الخدمية بغرض تحقيق أقصــى درجات الأمان للطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.





واشتملت الخطة على المراجعة الدورية لتجهيزات العيادات والمراكز الطبية من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة مع إجراء متابعة مستمرة لجميع المستهلكات وتعويضها.





وعقد الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة اجتماعا مع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات المختلفة ومديري المراكز الطبية بالكليات المختلفة للتعريف بالية المحددة لتعريف الحالات المشتبه بإصابتها طبقا للبروتوكول الصـادر من منظمة الصحة العالمية.





وتم التأكد على آلية نقل وتحويل الحالات المشتبه بهـا بسـيارة اسعاف مخصصة لنقل حالات الاشتباه فقط واتخاذ كافة الإجراءات الطبية الاحترازية لتطهير السـيارة بعد نقل الحالات، ومن ثم متابعة الحالات المشتبه بهـا بإجراء كافة التحاليل اللازمة بمعامل وزارة الصحة على أن يتم نقل الحالة بعد ذلك للعزل بالمستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة بعد إبلاغ المجلس الأعلى للجامعات.





وتضمنت الخطة استعدادات الجامعة في حالة الاضطرار إلى تعليق الدراسة ببعض او جميع الكليات بسبب أى تطور للمخاطر الطبية الحالية وتم تشكيل لجنة ادارة الازمة بتكليف من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة اجتمعت امس وخلصت إلى ضرورة " التحول من التعلم التقليدي الى التعلم عن بُعد فيما تبقى من العام الدراسي " من خلال إجراءات استباقية تحتوي على خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم البعض بالإضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.





ووضعت اللجنة خطة استمرارية العمل في حال حدوث الازمة والتي من شأنها تقييم الوضع ودراسة البدائل المتاحة والتوصية بالبديل الأنسب ورفع الامر لرئيس الجامعة لاتخاذ القرار وبناءً عليه يتم إخطار الكليات والجهات المعنية بالتفعيل للبدء في تنفيذ الخطة وتوجيه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الى المسار البديل من خلال البريد الالكتروني الرسمي ووسائل التواصل المختلفة.