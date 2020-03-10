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أخبار البلد

الخارجية تشرف على إعادة ٨٦٦ مصريا عالقا من السعودية نتيجة وقف الرحلات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:16 م
علم مصر و السعودية
علم مصر و السعودية
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محمد وديع
تقوم القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بمتابعة تطورات القرارات المتصلة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID 19، حيث استمرت في التواصل مع مجموعات المعتمرين المتواجدين في جدة والمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة، بالإضافة إلى المواطنين الزائرين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك فور صدور قرار السلطات السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين بالمملكة من وإلى عدد من الدول، من بينها مصر.

قامت القنصلية العامة كذلك بإجراء اتصالاتها مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، بالإضافة إلى شركات النقل الجوي المصرية والسعودية العاملة في المملكة من أجل تنسيق عملية إعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن، حيث بلغ عدد العائدين نحو ٨٦٦ مواطنًا حتى الآن ومنذ بدء تنفيذ القرار، وذلك على الرحلات الجوية التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدنية المنورة، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز بينبع.
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