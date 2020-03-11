كيف تكافح السعودية فيروس كورونا ؟.. فيديو

نشرت قناة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على صحة الرعايا والمواطنين والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.





وأعلنت السفارة السعودية في كل من أبو ظبي، والمنامة إمكانية إعادة مواطنيها الراغبين بالعودة إلى السعودية.





وأتاحت سفارة السعودية في البحرين عودة المواطنين عبر جسر الملك فهد، وقالت إن من لا يملك وسيلة عودة يمكنه السفر جوًا عبر خطوط طيران الخليج.





وكشفت سفارة السعودية في أبوظبي، إمكانية عودة السعوديين من الإمارات عبر مطار دبي الدولي، أو منفذ البطحاء، وقالت السفارتان إن هذه الإجراءات تسري لمدة اثنتين وسبعين ساعة.



