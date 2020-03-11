هل وقع محمد عواد لنادى بيراميدز ؟ .. حارس الزمالك يجيب





وأوضح عواد خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة الزمالك، أنه ليس من المنطقي أن يوقع لنادي بيراميدز وهو متعاقد حاليًا مع نادي الزمالك.





وأضاف أنه ليس لديه أي علم عن الأنباء التي ترددت مؤخرًا مُشيرًا إلى إلتزامه الكامل بالتعاقد مع نادي الزمالك، ويضع كامل تركيزه حاليًا في المنافسة للرجوع إلي المشاركة الأساسية مع الفريق كما كان من قبل.





وأكد عواد أن أي أخبار تم نشرها عن رحيله عن الفريق الأبيض في هذا التوقيت غير صحيح.





ويستعد الفارس الأبيض إلي مواجهة فريق الإتحاد السكندري بعد غد الخميس في منافسات الجولة ال18 من بطولة الدوري المصري الممتاز

نفي اللاعب ” محمد عواد” حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد مؤخرًا عن توقيعه لنادي بيراميدز ، خلال الفترة الحالية والإنضمام لصفوف الفريق.