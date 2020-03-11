هاشتاج #إيران_تصدر_ كورونا_لبلادنا يدخل «تريند» تويتر البحرين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمملكة البحرين هاشتاج #ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا، بعد الحالات التى تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.
وجاءت تعليقات المغردين عبر الهاشتاج، كالآتي:
موبس كورونا صدرو.. صدرولنا كومه زبايل من 2003لحد الان#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا .
يعني دولة حصار اقتصادي من ٤٠٠٠ سنة زين لقوا شي يصدرونه اصلًا #ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا.
#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا
من تصدير الإرهاب
إلى تصدير #كورونا
مجوس الماضي
صهاينة العصر
وباء انتشر بينهم كالنار في الهشيم
وأرادوا تصديره للعالم
ولكن بفضل الله
تم حجزهم وحصر الوباء بهم
"وما يعلم جنود ربك إلا هو"
#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا مفكرين رح يقدرو يقاوموه بالسلاح؟ لازم اللي يصير ي #اعلنوا_حالة_طوارئ من بعد التخبيص اللي عم يصير.
إصابات متتالية وأعداد كبيرة إهمال متعمد من ملالي ايران وحكومتها #ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا .
الكعبة انسدت والحدود ويا ايران بعدها مفتوحة#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا.
#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا .. إيران تنشر الوباء والمرض يجب علينا ان نعتمد على انفسنا وحماية بلادنا منهم ومن شرورهم الذي لا ينتهي.