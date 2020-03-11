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أخبار البلد

هاشتاج #إيران_تصدر_ كورونا_لبلادنا يدخل «تريند» تويتر البحرين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:33 ص
فيرس كورونا
فيرس كورونا
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محمد بدران
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمملكة البحرين هاشتاج ‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا، بعد الحالات  التى تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.


وجاءت تعليقات المغردين عبر الهاشتاج، كالآتي:

‏موبس كورونا صدرو.. صدرولنا كومه زبايل من 2003لحد الان‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا .

‏يعني دولة حصار اقتصادي من ٤٠٠٠ سنة زين لقوا شي يصدرونه اصلًا  ‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا.

‏‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا
من تصدير الإرهاب
إلى تصدير ‎#كورونا
مجوس الماضي 
صهاينة العصر

وباء انتشر بينهم كالنار في الهشيم
وأرادوا تصديره للعالم
ولكن بفضل الله
تم حجزهم وحصر الوباء بهم
"وما يعلم جنود ربك إلا هو"

‏‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا مفكرين رح  يقدرو يقاوموه بالسلاح؟ لازم اللي يصير   ي ‎#اعلنوا_حالة_طوارئ من بعد التخبيص اللي عم يصير.

‏إصابات متتالية وأعداد كبيرة إهمال متعمد من ملالي ايران وحكومتها ‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا .

‏الكعبة انسدت والحدود ويا ايران بعدها مفتوحة‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا.

‏‏‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا .. إيران تنشر الوباء والمرض يجب علينا ان نعتمد على انفسنا وحماية بلادنا منهم ومن شرورهم الذي لا ينتهي.
هاشتاج #إيران_تصدر_ كورونا_لبلادنا يدخل «تريند» تويتر البحرين
هاشتاج #إيران_تصدر_ كورونا_لبلادنا يدخل «تريند» تويتر البحرين
هاشتاج #إيران_تصدر_ كورونا_لبلادنا يدخل «تريند» تويتر البحرين
هاشتاج #إيران_تصدر_ كورونا_لبلادنا يدخل «تريند» تويتر البحرين
هاشتاج #إيران_تصدر_ كورونا_لبلادنا يدخل «تريند» تويتر البحرين
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