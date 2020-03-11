هاشتاج #إيران_تصدر_ كورونا_لبلادنا يدخل «تريند» تويتر البحرين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمملكة البحرين هاشتاج ‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا، بعد الحالات التى تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.









وجاءت تعليقات المغردين عبر الهاشتاج، كالآتي:





‏موبس كورونا صدرو.. صدرولنا كومه زبايل من 2003لحد الان‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا .





‏يعني دولة حصار اقتصادي من ٤٠٠٠ سنة زين لقوا شي يصدرونه اصلًا ‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا.





‏‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا

من تصدير الإرهاب

إلى تصدير ‎#كورونا

مجوس الماضي

صهاينة العصر





وباء انتشر بينهم كالنار في الهشيم

وأرادوا تصديره للعالم

ولكن بفضل الله

تم حجزهم وحصر الوباء بهم

"وما يعلم جنود ربك إلا هو"





‏‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا مفكرين رح يقدرو يقاوموه بالسلاح؟ لازم اللي يصير ي ‎#اعلنوا_حالة_طوارئ من بعد التخبيص اللي عم يصير.





‏إصابات متتالية وأعداد كبيرة إ همال متعمد من ملالي ايران وحكومتها ‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا .





‏الكعبة انسدت والحدود ويا ايران بعدها مفتوحة‎#ايران_تصدر_كورونا_لبلادنا.



