بـ إطلالة كاجول.. ليلى علوي تدعم مرضى التوحد.. شاهد

ازاي نعرف ان ابننا او بنتنا عندهم توحد؟ إنك تلاحظ قصور في اللغة وفي الناحية الاجتماعية وفي السلوكيات قصور في اللغة: انهم ما يتكلموش، او كلمات فردية أو جمل وبعدين يبطل كلام، وبردو ترديد الكلام وقصور السلوكيات: زي إنك تلاقي طفل بيمشي على طراطيف صوابعه يرفرف بإيده، يتفرج على غسالة، يلف كاوتش عربية، يركز مع النور، يسرح في الشجر وقصور الناحية الاجتماعية: بتبان من عدم وجود أي تواصل بصري، إنك تندهي وما يردش عليكي ولما يرد مش بيبص وأمهات كتير بتفتكر الطفل مش بيسمع ! ومن علامات التوحد بردو إن طفل عنده 16 سنة مش عارف لسة يكون أصدقاء، في توحد خفيف ومتوسط و في حالات صعبة وخلي بالك كل ما بنشتغل بدري كل ما بيكون في تشخيص مبكر وحلول مبكرة ! ياريت كل الناس تتعامل مع الاطفال دي بطريقة كويسة ونساعدهم عشان يتعايشوا في المجتمع ويتعاملوا وهم مرتاحين 🙏♥️ @autismegypt #ليلى_علوي #Laila_Eloui