بـ إطلالة كاجول.. ليلى علوي تدعم مرضى التوحد.. شاهد

نشرت الفنانة ليلى علوى ، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول أنيقة.

وظهرت بها ليلى علوى ، بـ بنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتدية معه بلوزة بأكمام طويلة باللون الرمادى الفاتح الذى يبرز عن جمالها، وانتعلت حذاءً رياضياً أنيقاً باللون الأسود.





من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى علوى فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه.





كما تركت شعرها الذهبى الطويل مُنسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة ومميزة تبرز جمال أنوثتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة بسيطة لإكمال إطلالتها.