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مرأة

بـ إطلالة كاجول.. ليلى علوي تدعم مرضى التوحد.. شاهد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:31 ص
ليلى علوى
ليلى علوى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ليلى علوى، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول أنيقة.
وظهرت بها ليلى علوى، بـ بنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتدية معه بلوزة بأكمام طويلة باللون الرمادى الفاتح الذى يبرز عن جمالها، وانتعلت حذاءً رياضياً أنيقاً باللون الأسود.

من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى علوى فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه.

كما تركت شعرها الذهبى الطويل مُنسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة ومميزة تبرز جمال أنوثتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة بسيطة لإكمال إطلالتها.
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ازاي نعرف ان ابننا او بنتنا عندهم توحد؟ إنك تلاحظ قصور في اللغة وفي الناحية الاجتماعية وفي السلوكيات قصور في اللغة: انهم ما يتكلموش، او كلمات فردية أو جمل وبعدين يبطل كلام، وبردو ترديد الكلام وقصور السلوكيات: زي إنك تلاقي طفل بيمشي على طراطيف صوابعه يرفرف بإيده، يتفرج على غسالة، يلف كاوتش عربية، يركز مع النور، يسرح في الشجر وقصور الناحية الاجتماعية: بتبان من عدم وجود أي تواصل بصري، إنك تندهي وما يردش عليكي ولما يرد مش بيبص وأمهات كتير بتفتكر الطفل مش بيسمع ! ومن علامات التوحد بردو إن طفل عنده 16 سنة مش عارف لسة يكون أصدقاء، في توحد خفيف ومتوسط و في حالات صعبة وخلي بالك كل ما بنشتغل بدري كل ما بيكون في تشخيص مبكر وحلول مبكرة ! ياريت كل الناس تتعامل مع الاطفال دي بطريقة كويسة ونساعدهم عشان يتعايشوا في المجتمع ويتعاملوا وهم مرتاحين 🙏♥️ @autismegypt #ليلى_علوي #Laila_Eloui

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