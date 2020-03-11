نجم النادي المصري السابق يعدد أسباب الخروج من الكونفدرالية.. فيديو

أكد عمرو الدسوقي، نجم النادي المصري السابق، أن هناك أخطاء حدثت بالفريق أدت لخروجه من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.





وقال الدسوقي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طالبت منذ بداية الموسم بإصلاح بعض الأمور الفنية داخل الفريق، فالفريق كان يحتاج للعديد من الصفقات، خاصة الدفاع وحراسة المرمى، وكانت هناك حلقة مفقودة بين الفريق والإدارة ، والمسئول عنها عبد الظاهر السقا".





وأوضح: "انتقدت إيهاب جلال وحسام حسن من قبل؛ وذلك لمصلحة الفريق، رغم أن الأخير قدم أداءً مميزًا مع المصري طوال 3 مواسم".