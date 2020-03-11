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توك شو

تميم عنده كورونا.. القرموطي يتصل بـ أمير قطر على الهواء وحارسه يغلق الهاتف في وجهه

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:07 ص
تميم
تميم
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قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الإعلام القطري يتحدث بالكذب عن مصر، منوهًا أن 200% مما يقوله الإعلام القطري عن مصر ليس له أساس من الصحة. 

واستعرض القرموطي خلال برنامج «الكلام علي إيه»، المذاع على فضائية «الحياة»، خبرًا بعنوان «هلع في القصر الأميري القطري بسبب إصابة أمير قطر بالكورونا»؛ موضحًا أن الإعلام القطري لم يذكر أي شيء عن الخبر لا بالإيجاب ولا بالسلب. 

وأشار "القرموطي"، إلى أنه قرر الاطمئنان على صحة أمير قطر لمعرفة.. هل سيتم عزله بسبب الكورونا؟؛ مجريًا اتصالاً على الهواء بالقصر الأميري القطري.

وبعد أن اتصل القرموطي على الهواء ورد عليه شخص قائلًا: «الحرس الأميري اتفضل»، ليرد القرموطي ويعرفه بنفسه صحفى مصرى، وسأله عن إصابة الشيخ تميم بفيروس كورونا، قبل أن يرد عليه الموظف: «هذا الحرس الأميري»، وأغلق الهاتف فى وجهه.
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