إير كندا تعلق رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا





قررت شركة "إير كندا" للطيران، أمس الثلاثاء، تعليق رحلاتها من وإلى إيطاليا، موضحة أن القرار جاء بسبب اللوائح الإيطالية والمخاوف المستمرة المتعلقة بالصحة والسلامة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تقلع الرحلة الأخيرة لشركة الطيران الكندية إلى روما من تورونتو اليوم الثلاثاء، حيث تغادر رحلة العودة الأخيرة روما متجهة إلى مونتريال يوم غد الأربعاء.





وأشارت الشركة إلى أنها ستعيد تشغيل الخدمة في الأول من مايو.





وكانت الشركة الكندية التي تعد الأكبر بين شركات الطيران في كندا، قد أوقفت في يناير الماضي جميع الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين، مركز إنتشار الفيروس، وهبطت أسهم شركة الطيران بنحو 40 في المائة في الأسابيع السبعة الماضية.





وتسبب الفيروس في صعوبات كبيرة على شركات الطيران العالمية حيث تم تعليق رحلات العمل غير الضرورية وإلغاء المؤتمرات والفعاليات الأخرى وسط قيود متزايدة على السفر من الحكومات.



