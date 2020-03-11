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محافظات

مصرع 4 وإصابة شخصين اثنين جراء حادث تصادم سيارتين في مطروح

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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أ ش أ
لقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب اثنان آخران، أمس الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 50 طريق مطروح السلوم بمنطقة الثاني التابعة لمركز ومدينة النجيلة، َوتم نقلهم لمستشفى مطروح العام والتحفظ على الجثمانين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة. 

وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور خالدعبد الغني، قد تلقى إخطارًا من مستشفى مطروح العام، بوصول جثث كل من: مهنا صالح أبو بكر 19 عامًا - عبد الرحمن أبو بكر علي 18 عامًا - حمزه مفتاح راتوي 17 عامًا - وعبد السلام عبد الحميد سعيد 17عامًا؛ إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح السلوم. 

كما استقبل المستشفى مصابين اثنين في الحادث هما: عبد الكريم يونس عبد الرسول 19 عامًا، ويعاني من اشتباة مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، واشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر، وأسامة يعقوب عطيه 19 عامًا، ويعاني من كدمات متفرقه بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر واشتباه بكسر في الساق اليسرى. 

وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة، وتم إخطار إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح للتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وجاري العرض على النيابة العامة.

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