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محافظات

وكيل وزارة الصحة بالغربية يتفقد جاهزية المستشفيات لكورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:50 ص
صدى البلد
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احمد علي
أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية جولة تفقدية على أقسام مستشفى قطور المركزى يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات.

يأتي ذلك في إطار الوقوف على مدى جاهزية المستشفى لاستقبال حالات ارتفاع درجة الحرارة والاشتباه في حالات فيروس كورونا. 

وأشار إلى تدريب الأطقم الطبية على  كيفية التعامل مع مريض يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة واشتباه فيروس كورونا المستجدة وخطة مسار المريض بعيدا عن الأقسام الداخلي لحين وصوله لغرفة العزل المخصصة. 

كما تم تخصيص غرف للفرز والعيادات الخارجية والطوارئ لنفس الغرض وذلك خوفا وحرصا على سلامة المترددين على المستشفى ومدى جاهزية الطاقم الطبى وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات وكذلك تم المرور على العناية المركزة وعناية القلب والحضانات وأقسام الداخل. 
 

وكيل وزارة الصحة بالغربية يتفقد جاهزية المستشفيات لكورونا
وكيل وزارة الصحة بالغربية يتفقد جاهزية المستشفيات لكورونا
وكيل وزارة الصحة بالغربية يتفقد جاهزية المستشفيات لكورونا
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