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أخبار البلد

ضبط مرشد سياحي في مطار برج العرب بحوزته هواتف آيفون

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:45 ص
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي

تمكّن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران شركة العربية القادمة من جدة اشتبه كل وليد عيسى رئيس الوردية وعادل متولى مأمور الحركة فى أحد الركاب القادمين من السعودية والذى تبين من مطالعة جواز سفره تبين أنه يعمل مرشد سياحى ويشرف على الرحلة .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق  عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة x ray بمعرفة إيهاب شوقى ومحمد صلاح مأمورى الفحص بالأشعة فأفادا بوجود أجسام لهواتف محمولة كما تلاحظ وجود عدة تليفونات محمولة داخل عدة حقائب الركاب القادمين على نفس الرحلة .

وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من كريم صبحى ومحمد حلمى وسعيد محمود وعلى محمد مأمورى الجمارك  فى حضور محمود عثمان أمن جمركى ونشأت فؤاد مكافحة تهريب جمركى تحت إشراف سامى الزغبى رئيس الوردية لتفتيش أمتعة الراكب .

وبتفتيش حقائب مشرف الرحلة تبين وجود عدد 4 هواتف محمولة ماركة آيفون ، كما تبين وجود 16 هاتف محمول ماركة آيفون موزعة بحقائب الركاب وبسؤال الركاب ومواجهتهم بملكية تلك التليفونات اقروا انها تخص مشرف الرحلة وأنه قام بتوزيعها عليهم بهدف التهرب من الجمارك وبمواجهته أقر بملكيته لتلك المضبوطات، وبلغت قيمة المضبوطات 363 ألف جنيه .

قرر محمود  فرغلى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 7 لسنة 2020 .

ضبط مرشد سياحي في مطار برج العرب بحوزته هواتف آيفون
ضبط مرشد سياحي في مطار برج العرب بحوزته هواتف آيفون
ضبط مرشد سياحي في مطار برج العرب بحوزته هواتف آيفون
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