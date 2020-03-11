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فن

حارس الزمالك يهنئ أحمد كامل بحفل زفافه برسالة.. شاهد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:16 ص
أبو جبل و أحمد كامل
أبو جبل و أحمد كامل
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مصطفى كرم

هنّأ محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، صديقه الفنان احمد كامل على حفل زواجه من نسمة الحريري، الذي عقد مساء أمس الثلاثاء في أحد الفنادق الكبري.

ونشر محمد ابو جبل مجموعة من الصور له مع أحمد كامل من حفل الزفاف، وعلق عليها " الف مبروك يا حبيبي".

ويحتفل الفنان احمد كامل بحفل زفافه على نسمة الحريري، بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما.

وأقيم الحفل بحضور عدد من أصدقائه النجوم و الفنانين.

يذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، وغيرها.

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