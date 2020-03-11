رغم مخاوف كورونا .. وزير التعليم: الدراسة مازالت منتظمة في 166 دولة منها مصر

عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اجتماعًا عالميًا عن طريق تقنيات الاتصالات، واشترك فيه حوالي 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء في المنظمة لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم.





وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: لقد شَرُفت بتمثيل جمهورية مصر العربية في هذا الملتقي الدولي.





وأضاف "شوقي" أنه خلال فعاليات هذا الملتقى تم استعراض خريطة توضح عدد البلاد التي قرّرت إيقاف الدراسة بسبب كورونا (والتي يرمز لها باللون الأخضر)، إلى جانب ذكر عدد الدول التي أوقفت الدراسة جزئيًا (والتي يرمز لها باللون الأصفر) والغالبية العظمي التي مازالت تستمر بها الدراسة بشكل كامل وطبيعي حتى الآن.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن عدد الدول التي أوقفت الدراسة كليًا بسبب كورونا يبلغ 15 دولة فقط، في حين تم إيقاف الدراسة جزئيًا في 14 دولة، بينما "تسير الدراسة بشكل طبيعي حتى الآن في 166 دولة حول العالم" ومنها مصر.









وقال وزير التربية والتعليم: لقد تم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الدول والتشاور حول آليات التعامل مع الموقف بما يتناسب مع ظروف كل دولة.



