صلاح عبد الله يرقص مع فيفي عبده وينشد لها قصيدة.. شاهد

شارك الفنان صلاح عبد الله، جمهوره، بفيديو جديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وهو يرقص مع الفنانة فيفي عبده.

وظهر صلاح عبد الله وهو يرقص مع فيفي عبده وينشد لها قصيدة من تأليفه، وعلق على الفيديو "الابن والصديق أحمد سعيد ركب حالة كتبتها من سنيييييين طويلة على حالة عشتها من أيام قليلة مع أختي وحبيبتي الجدعة قوي فيفى عبده وكإني بصالحها بعد اللي عملته معاها في سوق الخضار وسُك عالبوك".





وانهالت التعليقات من متابعيه على الفيديو وجاءت بين "الله عليك ياعم صلاح" و"عم صلاح يا شاعر" و"فيفي عبدة مرة واحدة يا عم صلاح".





يُذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، هو مسلسل "قيد عائلي" الذى يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين، وهم "ميرفت أمين في دور منال، عزت العلايلي في دور كامل الخولي، بوسي بدور عفاف، دينا فؤاد".